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Рэппера A$AP Rocky оставили под стражей в Швеции

Рэппера A$AP Rocky оставили под стражей в Швеции
16:53 Сегодня Телеграф 112.ua/kultur Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Шведские прокуроры пришли к выводу о совершении преступления американским рэпером A$AP Rocky.

Американскому рэперу A$AP Rocky, которого арестовали в Швеции за драку, официально предъявили обвинения в нападении и оставили прежнюю меру пресечения - содержание под стражей до заседания суда.

В шведской прокуратуре приняли решение выдвинуть обвинения против музыканта, даже несмотря на то, что ранее Раким Майерс (A$AP Rocky) назвал свои действия самообороной. Сторона обвинителя пришла к такому решению после более детального изучения всех видеоматериалов, доступных расследованию.

"Стоит отметить, что я получил возможность изучить куда большее количество материалов, чем то, которое ранее было доступно в интернете", - сказал Даниель Сунесон из местной прокуратуры.

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Дата суда над американским рэпером пока неизвестна. Наказание может включать штраф в зависимости от его ежедневного заработка или максимум два года тюрьмы, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Швеции Анника Коллин.

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Швеция, Суд, A$AP Rocky, Музикант.
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