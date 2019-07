Ким Кардашьян поблагодарила президента США за освобождение рэпера A$AP Rocky из тюрьмы

Выступление пришлось отменить из-за ареста рэпера в Стокгольме.

Модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поблагодарила президента США Дональда Трампа, государственного секретаря Майка Помпео и советника Белого дома Джареда Кушнера за помощь в освобождении рэпера A$AP Rocky из шведской тюрьмы. Об этом пишет The Hill.

"Спасибо Дональду Трампу, Майклу Помпео, Джареду Кушнеру и всем, кто приложил усилия к быстрому освобождению Рокки и его двух друзей. Ваша преданность реформе правосудия очень ценна", - написала Кардашьян в Twitter.

Thank you @realDonaldTrump , @SecPompeo, Jared Kushner & everyone involved with the efforts to Free ASAP Rocky & his two friends. Your commitment to justice reform is so appreciated https://t.co/Ym1Rzo5Z6c

