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Ким Кардашьян поблагодарила президента США за освобождение рэпера A$AP Rocky из тюрьмы

Ким Кардашьян поблагодарила президента США за освобождение рэпера A$AP Rocky из тюрьмы
18:04 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певец должен был выступить на музыкальном фестивале Atlas Weekend.

Выступление пришлось отменить из-за ареста рэпера в Стокгольме.

Модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поблагодарила президента США Дональда Трампа, государственного секретаря Майка Помпео и советника Белого дома Джареда Кушнера за помощь в освобождении рэпера A$AP Rocky из шведской тюрьмы. Об этом пишет The Hill.

"Спасибо Дональду Трампу, Майклу Помпео, Джареду Кушнеру и всем, кто приложил усилия к быстрому освобождению Рокки и его двух друзей. Ваша преданность реформе правосудия очень ценна", - написала Кардашьян в Twitter.

Шведская полиция арестовала A$AP Rocky 5 июля после того, как в сети появилось видео, на котором он хватает мужчину и подбрасывает его.

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SO A FEW DRUG ADDICTS ARE NOT MY FANS , WE DONT KNOW THESE GUYS AND WE DIDNT WANT TROUBLE , THEY FOLLOWED US FOR 4 BLOCKS , AND THEY WERE SLAPPING GIRLS BUTTS WHO PASSED , GIVE ME A BREAK

Публикация от PRETTY FLACKO (@asaprocky)

 
 
 
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Публикация от PRETTY FLACKO (@asaprocky)

После появления ролик рэпер опубликовал у себя в Instagram другое видео с комментарием "несколько наркоманов, которые не являются моими фанатами и которых мы не знаем, преследовали нас четыре квартала и ударяли проходивших девушек по ягодицам, мы не хотели неприятностей". На видео заметно, что рэпер и его охранник несколько раз просили мужчин оставить их в покое и уверяли, что не хотят драться.

В связи с арестом A$AP Rocky организаторы музыкального фестиваля Atlas Weekend искали замену рэперу. Его заменил американский рэпер A$AP Ferg.

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Тюрьма, Ким Кардашьян, Дональд Трамп, A$AP Rocky.
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