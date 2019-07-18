Ирина Шейк и Брэдли Купер решили вопрос опеки над двухлетней дочерью

Новости шоу бизнеса: Шейк и Купер поделят опеку над их дочерью (юридическую и физическую) 50/50.

Модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер ошеломили всех поклонников новостью о расставании. На днях стала известна судьба их общей дочери – 2-летней Леи. С кем останется девочка после разрыва отношений между звездными родителями?

Ирина и Брэдли, в отличие от других известных голливудских пар, которые расставались и вели настоящую борьбу за опеку над детьми, сделали это мирно и быстро. Об этом сообщает издание TMZ.

Так, Шейк и Купер поделят опеку над их дочерью (юридическую и физическую) 50/50. Кроме того, экс-влюбленные договорились жить в одном городе, Нью-Йорке.

График проведения времени с дочерью будет зависеть от рабочего графика модели и актера. Интересно то, что звездные родители рассуждают в отношении опеки одинаково, поэтому они решили не заключать формального соглашения на бумаге.