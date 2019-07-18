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Ирина Шейк на прогулке с дочерью Леей: стильный образ в стиле tie-dye

Ирина Шейк на прогулке с дочерью Леей: стильный образ в стиле tie-dye
17:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Супермодель Ирина Шейк ранее тщательно скрывала личную жизнь от камер папарацци и редко открыто показывала дочь Лею на публике.

Однако в течение последнего года звезда все больше времени проводит с девочкой и демонстрирует стильные образы на прогулках.

Для выхода 33-летняя звездная мама надела смелые короткие белые шорты, которые сочетала с кроп-топом в стиле tie-dye.

Ирину Шейк заметили на прогулке с 2-летней дочерью Леей в Вест-Виллидже в Нью-Йорке. На детской площадке модель играла с дочкой и бегала под фонтаном. Поэтому папарацци смогли поймать очень искренние моменты и эмоции звезды и ее дочери.

Ирина Шейк похвасталась идеальной фигурой в бирюзовом купальнике

Сама же Лея была также одета в стиле tie-dye, который быстрыми темпами становится одним из самых популярных принтов для street style.

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Модель, Ирина Шейк, Стиль, Образ, супермодель.
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