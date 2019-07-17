Ирина Шейк похвасталась идеальной фигурой в бирюзовом купальнике

Модель продемонстрировала новый фотоснимок.
На фото, которое появилось в Instagram-аккаунте Шейк, она позирует в новом комплекте белья от бренда Intimissimi.
Комплект сшит из ткани бирюзового цвета, а по бортикам бра пришито кружево.
Насыщенный оттенок белья прекрасно гармонирует с загорелой фигурой модели, подчеркивая ее изящную талию.
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My fave new summer color is here @intimissimiofficial #intimissimi
Шейк давно сотрудничает с брендом Intimissimi и не упускает возможности похвастаться перед подписчиками новыми комплектами.
Недавно модель отправилась на финал сезона гонок "Формулы E", который прошел в Нью-Йорке. Также Ирина успела попозировать в бежевом аутфите для прохладных вечеров и раскрыла свои бьюти-секреты, взгляд на материнство и уверенность в себе.
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@fiaformulae today Thank u @alejandroformulae and #NYCEPrix #ABBFormulaE @riccardotisci17 @burberry
На безымянном пальце модели появилось драгоценное кольцо.