Скачать
Среда, 17.07.2019
В Минске завершилось заседание ТКГ: о чем договорились стороны
В Минске завершилось заседание ТКГ: о чем договорились стороны
РФ расширила территорию действия указа о паспортизации Донбасса
РФ расширила территорию действия указа о паспортизации Донбасса
Де Лигт прошел медосмотр в Ювентусе
Де Лигт прошел медосмотр в Ювентусе
Ушел из жизни известный актер и режиссер
Ушел из жизни известный актер и режиссер

Ирина Шейк похвасталась идеальной фигурой в бирюзовом купальнике

Ирина Шейк похвасталась идеальной фигурой в бирюзовом купальнике
22:01 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 30-летняя Ирина Шейк не перестает привлекать к себе внимание поклонников.

Модель продемонстрировала новый фотоснимок.

На фото, которое появилось в Instagram-аккаунте Шейк, она позирует в новом комплекте белья от бренда Intimissimi.

Комплект сшит из ткани бирюзового цвета, а по бортикам бра пришито кружево.

Насыщенный оттенок белья прекрасно гармонирует с загорелой фигурой модели, подчеркивая ее изящную талию.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

My fave new summer color is here @intimissimiofficial #intimissimi

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Шейк давно сотрудничает с брендом Intimissimi и не упускает возможности похвастаться перед подписчиками новыми комплектами.

Недавно модель отправилась на финал сезона гонок "Формулы E", который прошел в Нью-Йорке. Также Ирина успела попозировать в бежевом аутфите для прохладных вечеров и раскрыла свои бьюти-секреты, взгляд на материнство и уверенность в себе.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@fiaformulae today Thank u @alejandroformulae and #NYCEPrix #ABBFormulaE @riccardotisci17 @burberry

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Невероятным сходство: Вера Брежнева опубликовала снимок с близким человеком

На безымянном пальце модели появилось драгоценное кольцо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фигура, Ирина Шейк, Фото, Купальник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 17 июля - День Андрея
02 Самоирония и юмор: Егор Крид презентовал клип на песню "Сердцеедка" (Видео)
03 Гороскоп на сегодня, 17 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды на 17-18 июля
05 Мог ли Джек выжить в фильме "Титаник": ответ Ди Каприо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский высказался по поводу проведения внеочередных местных выборов
Зеленский высказался по поводу проведения внеочередных местных выборов
КСУ вынес решение о конституционности закона &quot;Об образовании&quot;
КСУ рассмотрел закон "Об образовании"
МИД Украины отреагировало на решение московского суда по делу военных моряков
МИД Украины отреагировало на решение московского суда по делу военных моряков
Ирина Шейк похвасталась идеальной фигурой в бирюзовом купальнике
Ирина Шейк похвасталась идеальной фигурой в бирюзовом купальнике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь