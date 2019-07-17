Ирина Шейк похвасталась идеальной фигурой в бирюзовом купальнике

Новости шоу бизнеса: 30-летняя Ирина Шейк не перестает привлекать к себе внимание поклонников.

Модель продемонстрировала новый фотоснимок.

На фото, которое появилось в Instagram-аккаунте Шейк, она позирует в новом комплекте белья от бренда Intimissimi.

Комплект сшит из ткани бирюзового цвета, а по бортикам бра пришито кружево.

Насыщенный оттенок белья прекрасно гармонирует с загорелой фигурой модели, подчеркивая ее изящную талию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My fave new summer color is here @intimissimiofficial #intimissimi Публикация от irinashayk (@irinashayk) 16 Июл 2019 в 5:59 PDT

Шейк давно сотрудничает с брендом Intimissimi и не упускает возможности похвастаться перед подписчиками новыми комплектами.

Недавно модель отправилась на финал сезона гонок "Формулы E", который прошел в Нью-Йорке. Также Ирина успела попозировать в бежевом аутфите для прохладных вечеров и раскрыла свои бьюти-секреты, взгляд на материнство и уверенность в себе.

На безымянном пальце модели появилось драгоценное кольцо.