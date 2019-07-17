Невероятным сходство: Вера Брежнева опубликовала снимок с близким человеком

Новости шоу бизнеса: Вчера, 17 июля, Вера Брежнева опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская певица Вера Брежнева сейчас живет и строит карьеру в России. Помимо творческой музыкально деятельности артистка также занимается благотворительностью, помогая собирать деньги на лечение онкобольных деток и ВИЧ-позитивных людей. Сама Вера является меценатом и много инвестирует в благотворительную деятельность. При всем при этом, Брежнева успевает выпускать новую музыку и видеоклипы, а также записывать совместный с другими артистами материал.

Сперва многие читатели посчитали, что певица присоединилась к популярному в Сети флешмобу, когда пользователи через специальную программу "старят" свое лицо и смотрят, как они будут выглядеть в пожилом возрасте. Однако, в подписи Вера объяснила, что на фото не она.

"Сейчас активно набирает обороты приложение, где можно состарить или омолодить лицо #faceapp. И все это снова нечто виртуальное. А на этом фото то, как я хотела бы выглядеть в будущем. Надеюсь так и будет.Это моя любимая мама. Мама четырех детей. Бабушка семи внуков. Которая проработала уборщицей на химическом заводе 25 лет. Сейчас маме 67. И самое главное, чего мне хочется, это чтобы у меня было такое состояние души, которое будет в любом возрасте украшать меня с любым количеством морщин…" — написала под фото певица.

Напомним, 12 июля в Одессе состоялось открытие международного кинофестиваля 2019. Уже в десятый раз морская столица встречает на своих улицах киноделов и киногурманов не только из Украины, но и многих других стран мира. Юбилейный сезон стартовал с традиционной красной дорожки у оперного театра. На мероприятие съехались главные киноделы со всей Украины, а также в этом году организаторы порадовали гостей фестиваля появлением в программе встреч с голливудскими актрисами Роуз Макгоуэн, Иванной Сахно и легендарной француженкой Катрин Денев. Смотри лучшие наряды с красной дорожки открытия.