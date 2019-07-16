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Ирина Демичева похвасталась стройной фигуркой

Ирина Демичева похвасталась стройной фигуркой
13:40 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 16 июля, жена Monatik опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Жена Monatik Ирина Демичева опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинский певец и судья шоу Голос MONATIK держит все, что происходит у него в личной жизни, под большим замком. Он никогда не показывал лица своих сыновей, а о его жене, которую зовут Ирина Демичева, также известно не очень-то и много. Жена Монатика с артистом с самого начала его творческого пути и он нередко выражает свои чувства к избраннице в своем профиле в Instagram. Он не устает благодарить любимую и говорит, что она поддерживала его всегда.

На фото Ирина Демичева запечатлена в коротеньком платье белого цвета в черный горох. Фото в этом наряде уже появлялись в профиле у жены музыканта, а на одном из них она запечатлена с любимым мужем. 

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"Какой прекрасный, супер насыщенный месяц. Каждые выходные @monatik_official на музыкальном фестивале и уже 21.07 начинает тур #MONATIKloveitритмтур #MONATIKзвучит приглашаем Вас. Будет супер атмосферно. Позитивные эмоции — это все, что нам нужно", — написала под фото Ирина Демичева.

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Знаменитости, Монатик, Ирина Демичева, Жена MONATIK.
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