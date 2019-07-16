Влад Яма поразил своих поклонников неожиданным образом

Новости шоу бизнеса: На странице танцора в Instagram появилось фото, на котором он запечатлен с длинными волосами и пестром наряде.

Известный украинский хореограф, судья нового сезона проекта "Танці з зірками" Влад Яма предстал перед поклонниками в неожиданном образе.

В подписи к снимку Влад похвастался, что снялся в полнометражном фильме, где, судя по всему, сыграл йога.

"Йог, очень приятно, очень приятно, йог ... Да, я сделал это! Снялся в полнометражном кино. Еще одна мечта сбылась. Романтическая комедия "Ограбление по-украински", премьера 13 февраля 2020 года!", - написал Яма, а также поинтересовался у фолловеров, нравится ли им его образ.

"Необычный образ", "Хорошо, когда мечты сбываются! Это счастье!!! А образ шикарный!", "Веселый йог", "Вам идет шевелюра", "Чем-то на Винника похож, опасно!", "Образ прикольный", "Самый симпатичный йог", - комментируют поклонники хореографа.