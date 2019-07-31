The Chainsmokers стали самыми высокооплачиваемыми диджеями по версии Forbes

Американское издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира. Список опубликован на сайте издания.
Перечень возглавил американский дуэт The Chainsmokers, состоящий из музыкантов Эндрю Таггарта и Алекса Полла. Их доход составил 46 миллионов долларов.
На второй строчке оказался продюсер Marshmello, заработавший 40 миллионов долларов. Отмечается, что его доходы удвоились с прошлого года, а сам он стал резидентом нового крупного клуба Kaos в США.
Тройку лидеров замыкает шотландец Кельвин Харрис, который возглавлял список богатейших диджеев в течение предыдущих шести лет. В 2019 году он заработал 38,5 миллиона долларов.
В топ-10 также вошли Стив Аоки (30 млн долл.), Diplo (25 млн долл.), Tiësto (24 млн долл.), Мартин Гаррикс (19 млн долл.), Дэвид Гетта (18 млн долл.), Zedd (17 млн долл.) и Армин Ван Бюрен (15 млн долл.).