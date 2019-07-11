Круче Кайли Дженнер: Тейлор Свифт стала самой богатой звездой по версии Forbes

Новости шоу бизнеса: Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых богатых звезд по версии Forbes.

Несмотря на то, что в марте 21-летнюю Кайли Дженнер признали самым молодым миллиардером в истории, стать самой высокооплачиваемой звездой этого года ей не удалось. Первенство у юной бизнесвумен увела 29-летняя Тейлор Свифт.

Певица из года в год возглавляет различные рейтинги и бьет рекорды. В этот раз издание Forbes признало ее самой высокооплачиваемой звездой, заработавшей 185 млн долларов. По данным журнала, большую часть доходов ей приносит гастрольная деятельность, а также сотрудничество с такими крупными брендами, как Apple, AT & T и Diet Coke. Свифт уже возглавляла ежегодный список ста самых высокооплачиваемых знаменитостей в 2016 году и тем самым оказалась единственной певицей, становившейся лидером дважды.

Второе место заняла Кайли Дженнер, которой ее косметическая линия в этом году принесла 170 млн долларов.

На третьей строчке расположился еще один член семейства Кардашьян — 42-летний Канье Уэст — с доходом в 150 млн долларов. В этом году стало известно, что музыкант хочет основать собственную церковь, и с такими заработками это более чем возможно.

В топ-10 самых высокооплачиваемых знаменитостей также вошли:

4 — Лионель Месси (127 млн)

5 — Эд Ширан (110 млн)

6 — Криштиану Роналду (109 млн)

7 — Неймар (105 млн)

8 — рок-группа The Eagles (100 млн)

9 — писатель Фил Макгроу (95 млн)

10 — боксер Сауль Альварес (94 млн)