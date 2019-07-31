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Среда, 31.07.2019

Twenty One Pilots представил клип на песню The Hype (Видео)

Американский дуэт Twenty One Pilots, который открыл этот концертный год в Киеве, представил клип на песню The Hype. Видео, в котором показан путь коллектива к успеху, было снято в родном городе музыкантов - Коламбусе. Композиция вошла в последний альбом Twenty One Pilots под названием Trench, релиз которого состоялся прошлой осенью. Ранее, дуэт выпустил снятый в Киеве клип на песню из этого же альбома Nico and the Niners, а также подружился с необычным существом в клипе на песню Chlorine. Существо, к слову, можно заметить и в новом ролике The Hype.
112.ua
Фото: instagram
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Музыка, Клип, Видео, Песня, Twenty One Pilots, The Hype.
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