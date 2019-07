Twenty One Pilots представил клип на песню The Hype (Видео)

Американский дуэт Twenty One Pilots, который открыл этот концертный год в Киеве, представил клип на песню The Hype. Видео, в котором показан путь коллектива к успеху, было снято в родном городе музыкантов - Коламбусе. Композиция вошла в последний альбом Twenty One Pilots под названием Trench, релиз которого состоялся прошлой осенью. Ранее, дуэт выпустил снятый в Киеве клип на песню из этого же альбома Nico and the Niners, а также подружился с необычным существом в клипе на песню Chlorine. Существо, к слову, можно заметить и в новом ролике The Hype.