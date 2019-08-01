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Вудсток отменяется: организаторы не смогли согласовать место проведения фестиваля

Вудсток отменяется: организаторы не смогли согласовать место проведения фестиваля
06:15 Сегодня Телеграф УНН

Новости культуры: В США отменили юбилейный рок-фестиваль Вудсток.

Юбилейный рок-фестиваль Вудсток в штате Нью-Йорк, запланированный на 16-18 августа, отменен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на журнал Variety.

По данным источников журнала, на фестиваль отказались ехать многие музыканты. Среди них оказались Jay-Z, Джон Фогерти, Карлос Сантана, Джон Себастиан, Майли Сайрус, а также группы Dead & Co., Raconteurs и Lumineers.

Основной проблемой организаторов в этот раз стало разрешение на проведение фестиваля в определенном месте. У Вудстока была главная площадка и две резервные в штате Нью-Йорк и близ столицы страны, поясняет журнал.

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Напомним, в августе 1969 года на Вудсток, проводившийся неподалеку от города Бетель к северу от Нью-Йорка, съехались около полумиллиона человек, чтобы послушать выдающихся рок-музыкантов тех лет - Джими Хендрикса, Карлоса Сантану, Дженис Джоплин и других исполнителей, впоследствии ставших легендами рока. Тогда Вудсток был не просто фестивалем - его участники активно протестовали против войны во Вьетнаме под девизом "Мир. Музыка. Любовь".

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Фестиваль, Нью-Йорк, Майли Сайрус, Jay-Z, Вудсток, Джон Фогерти, Карлос Сантана, Джон Себастиан.
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