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Пятница, 02.08.2019

Латекс и фрукты: Maruv показала новый провокационный клип (Видео)

Украинская певица Maruv, которая победила на Нацотборе на Евровидение-2019, однако отказалась представлять Украину в Израиле, выпустила очередной пикантный опус - клип на песню "Между нами". Ролик в азиатском стиле, в котором исполнительница танцует и поет в латексном кимоно с огромными веерами в руках, активно набирает просмотры в YouTube. В целом же видео и песня Maruv мало чем отличается от предыдущих работ певицы. В данном случае акцент на вызывающие кадры с фруктами, а хитовый BANG! в конце заменили на "Мяу". Поклонникам артистки ролик пришелся по вкусу и уже собрал сотни хвалебных комментариев, в которых отмечают приятные краски и хорошую операторскую работу. Видео, по словам зрителей, смотреть не скучно.
apostrophe.ua
Фото: Instagram
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Музыка, Песни, Певица, Артистка, MARUV.
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