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Украинская группа вошла в пятерку лучших на немецком рок-фестивале
Украинская группа вошла в пятерку лучших на немецком рок-фестивале

Украинская группа вошла в пятерку лучших на немецком рок-фестивале

Украинская группа вошла в пятерку лучших на немецком рок-фестивале
21:49 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com

Новости культуры: Украинская группа "Чумацький Шлях" заняла четвертое место на немецком рок-фестивале.

Украинская группа "Чумацький Шлях" (CH.SH) заняла четвертое место на популярном музыкальном метал-фестивале Wacken Open Air, который проходил в Германии. Об этом участники коллектива сообщили на своей странице в Facebook.

В качестве награды украинские музыканты получили 2000 евро.

Первое место на W.O.A Metal Battle заняла фолк-металл группа Varang Nord из Латвии.

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В этом году самый большой в мире метал-фестиваль Wacken Open Air проходил в немецкой деревне Вакен с 1 по 3 августа. Фестиваль проводится с 1990 года. На мероприятии собираются более 70 тыс. посетителей, в программе - выступления около 200 групп. В 2020 году фестиваль Wacken Open Air пройдет с 30 июля по 1 августа.

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Музыка, Рок-фестиваль, Награда, Чумацкий шлях, Украинская группа, Wacken Open Air.
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