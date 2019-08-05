Украинская группа вошла в пятерку лучших на немецком рок-фестивале

Новости культуры: Украинская группа "Чумацький Шлях" заняла четвертое место на немецком рок-фестивале.

Украинская группа "Чумацький Шлях" (CH.SH) заняла четвертое место на популярном музыкальном метал-фестивале Wacken Open Air, который проходил в Германии. Об этом участники коллектива сообщили на своей странице в Facebook.

В качестве награды украинские музыканты получили 2000 евро.

Первое место на W.O.A Metal Battle заняла фолк-металл группа Varang Nord из Латвии.

В этом году самый большой в мире метал-фестиваль Wacken Open Air проходил в немецкой деревне Вакен с 1 по 3 августа. Фестиваль проводится с 1990 года. На мероприятии собираются более 70 тыс. посетителей, в программе - выступления около 200 групп. В 2020 году фестиваль Wacken Open Air пройдет с 30 июля по 1 августа.