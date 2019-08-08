"Хто, як не ти": The Hardkiss представила лирик-видео на новую песню (Видео)

Новости культуры:Режиссером видео стала солистка группы Юлия Санина.

Группа The Hardkiss представила лирик-видео на песню "Хто, як не ти" из альбома "Залізна ластівка". Режиссерами видео стали Валерий Бебко и Юлия Санина. Оператором выступил Дмитрий Перетрутов.

"Песня была написана в Буковеле. Возможно, поэтому тематика очень естественная. Я пою о том, что хорошо быть листочком, который несется по ветру, и хорошо быть ветром, который обдувает-обнимает любимую, и птицей только в твоих сетях. Песня хорошо звучала под гитару, но мы нашли тот самый саунд, чтобы она осталась легкой, но со своей изюминкой", - рассказывает фронтвумен группы Юлия Санина.

Десять различных состояний одной девушки - десять образов. Они были созданы неизменной командой стиля The Hardkiss Славой Чайкой и Виталием Дацюком.

"Каждый образ - это часть истории, привязка к тексту и настроению песни. В этом рассказе наша героиня очень многогранна. Она - непринужденное сочетание беспечности и легкости, силы и характера", - рассказывает Слава Чайка.