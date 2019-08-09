Леди Гагу обвинили в плагиате

Новости культуры:Трек "Shallow" может обойтись Леди Гаге в несколько миллионов долларов.

Одна из самых эпатажных американских певиц Леди Гага попала в центр скандала. После съемок в фильме "Рождение звезды", где знаменитость сыграла главную роль, она представила немало новых хитов. Так, саундтрек к ленте под названием Shallow назвали плагиатом и требуют за него немалую компенсацию.

После премьеры фильма "Рождение звезды" прошло более полугода, однако имена главных героев ленты не исчезают из известных таблоидов. Их подозревают в романе, то обвиняют в серьезном плагиате. О последнем сообщает издание Page Six.

В источнике отмечается, что музыкант Стив Ронсен обвинил Леди Гагу в сознательном заимствовании мелодии из менее известного трека. Поп-исполнитель уверяет, что оскароносная песня Shallow, которую Гага исполняет вместе с Купером, создана на основе его хита Almost.

Зато певица заявила, что комбинацию из трех аккордов, в которой Стив Ронсен заметил сходство, можно услышать также в других популярных треках, например, в Dust In The Wind группы Kansas. Однако музыкант таки намерен судиться с Леди Гагой, требуя компенсацию в размере нескольких миллионов долларов. Он уверяет, что та нарушила авторские права и скопировала его песню.