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Пенелопа Крус и Антонио Бандерас посетили премьеру фильма "Боль и слава"

Пенелопа Крус и Антонио Бандерас посетили премьеру фильма "Боль и слава"
18:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Киноленту "Боль и слава", в которой главные роли сыграли Пенелопа Крус и Антонио Бандерас, постепенно начинают презентовать.

Накануне, 8 августа, премьера фильма состоялась в Лондоне. На дебютный показ картины в Великобритании прибыли роскошная Пенелопа Крус и ее коллега Антонио Бандерас.

Премьера нового фильма не всегда ограничивается лишь первым показом, обсуждением сюжета и актерской игры, но и роскошными выходами звездных гостей и виновников торжества – главных актеров и создателей картины.

Так, накануне, 8 августа, Пенелопа Крус и Антонио Бандерас, которые сыграли главные роли в фильме "Боль и слава", подняли настоящий фурор на красной дорожке в Лондоне. Оскароносная испанская актриса предстала перед камерами папарацци в потрясающем платье, декорированном перьями страуса, пайетками и цветными камнями. Платье эффектная брюнетка выбрала из последней кутюрной коллекции британского бренда Ralph & Russo.

 
 
 
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'Pain and Glory' premiere in London, 2019 #NEW #penelopecruz #dolorygloria #painandglory #AtelierSwarovski #ralphandrusso #penélopecruz

Допис, поширений Penélope Cruz (@penelopecruz_info)

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Акцент стройная испанка, как всегда, сделала на тонкой талии и пышном декольте. Ее эффектный образ дополнили золотистые босоножки с тонкими полосками и на высоких каблуках.

Стоит добавить, что на красной дорожке актеры, которым достались главные роли, появились вместе. Однако Антонио Бандерас выбрал менее классический и изысканный образ, надев белую футболку, джинсы и темный пиджак.

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Знаменитости, Звезды, Пенелопа Крус, Антонио Бандерас.
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