Пенелопа Крус и Антонио Бандерас посетили премьеру фильма "Боль и слава"

Новости шоу бизнеса:Киноленту "Боль и слава", в которой главные роли сыграли Пенелопа Крус и Антонио Бандерас, постепенно начинают презентовать.

Накануне, 8 августа, премьера фильма состоялась в Лондоне. На дебютный показ картины в Великобритании прибыли роскошная Пенелопа Крус и ее коллега Антонио Бандерас.

Премьера нового фильма не всегда ограничивается лишь первым показом, обсуждением сюжета и актерской игры, но и роскошными выходами звездных гостей и виновников торжества – главных актеров и создателей картины.

Так, накануне, 8 августа, Пенелопа Крус и Антонио Бандерас, которые сыграли главные роли в фильме "Боль и слава", подняли настоящий фурор на красной дорожке в Лондоне. Оскароносная испанская актриса предстала перед камерами папарацци в потрясающем платье, декорированном перьями страуса, пайетками и цветными камнями. Платье эффектная брюнетка выбрала из последней кутюрной коллекции британского бренда Ralph & Russo.

Акцент стройная испанка, как всегда, сделала на тонкой талии и пышном декольте. Ее эффектный образ дополнили золотистые босоножки с тонкими полосками и на высоких каблуках.

Стоит добавить, что на красной дорожке актеры, которым достались главные роли, появились вместе. Однако Антонио Бандерас выбрал менее классический и изысканный образ, надев белую футболку, джинсы и темный пиджак.