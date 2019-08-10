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Монеточка посвятила песню лесным пожарам в России (Видео)

Монеточка посвятила песню лесным пожарам в России (Видео)
18:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новости культуры:Популярная певица Монеточка выпустила песню о лесных пожарах в России.

Российская певица Монеточка выпустила песню «Гори гори гори», посвященную лесным пожарам в Сибири.

Как сообщает Медуза, трек опубликовали на странице артистки в соцсети «ВКонтакте». На других платформах запись обещали разместить 16 августа.

"Отчисления от прослушивания песни в стриминговых сервисах направят на программу «Гринпис» по борьбе с пожарами на природных территориях", - говорится в сообщении.

"Новости о лесных пожарах в России все реже появляются в ленте, но проблема не уходит, и сегодня, 9 августа, зафиксирован пик горимости лесов — при этом подвергаются тушению лишь 7% площади горения. Бороться с этой проблемой нужно не только срочными мерами, но и профилактическими работами круглый год. Рассказывать о пожарах детям и взрослым и тушить очаги на ранних стадиях помогают добровольные лесные пожарные, на обучение и работу которых не хватает средств", - написала Монеточка в анонсе к песне.

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Сообщается, что в песне, есть такие строчки: «В стране есенинских стихов закончилось искусство» и «Куда ни плюнь, куда ни глянь — сплошное государство».

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Премьера, Песня, Певица, Трек, Российская певица, Монеточка.
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