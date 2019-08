Эд Ширан презентовал новый зажигательный трек (Видео)

Новый клип британского певца Эда Ширана менее чем за сутки с момента выхода набрал более полутора миллионов просмотров на видеосервисе "Ютуб". Песня Nothing On You входит в альбом No.6 Collaborations Project, состоящий из, соответственно, коллабораций. В новом клипе Ширана участвуют исполнитель хип-хопа Дэйв и аргентинский рэпер Пауло Лондра. Музыканты катаются на велосипедах по улицам Лондона и поют о любви. Ранее Эд Ширан установил новый мировой рекорд, заработав на гастролях 736 миллионов долларов.