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Суббота, 10.08.2019

Эд Ширан презентовал новый зажигательный трек (Видео)

Новый клип британского певца Эда Ширана менее чем за сутки с момента выхода набрал более полутора миллионов просмотров на видеосервисе "Ютуб". Песня Nothing On You входит в альбом No.6 Collaborations Project, состоящий из, соответственно, коллабораций. В новом клипе Ширана участвуют исполнитель хип-хопа Дэйв и аргентинский рэпер Пауло Лондра. Музыканты катаются на велосипедах по улицам Лондона и поют о любви. Ранее Эд Ширан установил новый мировой рекорд, заработав на гастролях 736 миллионов долларов.
showdream.org
Фото: Instagram
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Песня, Эд Ширан, Певец, Трек, Британский певец, Nothing On You.
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