Кэти Перри представила лирик-видео на новую песню (Видео)

Американская певица Кэти Перри презентовала лирик-видео на новую песню Small Talk. Композиция написана в соавторстве с певцом и продюсером Чарли Путом и рассказывает о последствиях разрыва романтических отношений. Ролик снял Тим Фокс.