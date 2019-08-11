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Воскресенье, 11.08.2019

Кэти Перри представила лирик-видео на новую песню (Видео)

Американская певица Кэти Перри презентовала лирик-видео на новую песню Small Talk. Композиция написана в соавторстве с певцом и продюсером Чарли Путом и рассказывает о последствиях разрыва романтических отношений. Ролик снял Тим Фокс.
112.ua
Фото: instagram
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Кэти Перри, Клип, Песни, Лирик-видео, Small Talk.
09:29 Сегодня Телеграф
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