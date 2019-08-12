InStrum Fest: Залещики приглашают на музыкальный фестиваль

Новости культуры:Туристов-меломанов ждут на фестивале современной камерно-инструментальной, симфонической музыки и искусства в Днестровском каньоне.

В городе Залещики, расположенном на территории Днестровского каньона, в ближайшие выходные проведут масштабный музыкальный фестиваль.

Об этом сообщают организаторы двухдневной музыкальной импрезы на странице в Facebook.

"17-18 августа этого года в Залещиках пройдет фестиваль современной камерно-инструментальной, симфонической музыки и искусства InStrum Fest. Мероприятие состоится в партнерстве с Представительством ЕС в Украине. Цель фестиваля - возрождение туристического и культурного потенциала города", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в программе мероприятия - мастер-классы, игры, кинопоказы, литературная площадка, сплавы по Днестру, экскурсии.

Будет и, собственно, музыкальная часть: выступления пианиста-виртуоза Евгения Хмары, симфонично-рокового оркестра Brevis, кавер-дуэта Double Blast, барабанное искусство от DrumArt, симфо-рок от ROCKOKO, неоклассика от композитора и пианиста Егора Грушина и выступления многих других исполнителей.

Специально к фестивалю в городе презентуют "Креативную территорию ЕС", где каждый желающий сможет совместить приятное с полезным: узнать больше о европейских ценностях и культуре, отдохнуть в звездной палатке на мягких пуфиках, сделать селфи в специальной фотозоне ЕС, а детей ждут творческие активности.

Креативная территория ЕС будет открыта для посетителей на городском стадионе "Днестр". Посетители InStrum Fest также могут забронировать трансфер из Черновцов, Тернополя и Киева. Билеты и подробная информация на сайте организаторов.

Для справки. Залещики - живописный город, с трех сторон окруженный водами Днестра. Это единственный город в западных областях Украины с мягким средиземноморским климатом. Однако территория, где раскинулся теперь город, была заселена значительно раньше: во время раскопок были найдены предметы и захоронения времен позднего палеолита, трипольской, липицкой, раннеславянской и древнерусской культур.

Залещики расположены в 50 км от Черновцов, в 110 км от Ивано-Франковска, в 120 км от Каменца-Подольского и в 125 км от Тернополя, что весьма удобно для туристов со всей Украины, которых здесь ждут в ближайшие выходные на фестивале современной камерно-инструментальной, симфонической музыки и искусства InStrum Fest.