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В Сумской области проходит международный рок-фестиваль "Восток-Рок"

В Сумской области проходит международный рок-фестиваль "Восток-Рок"
15:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости культуры:Во время фестиваля, который продлится еще и завтра, функционирует бесплатный палаточный городок в дендропарке "Нескучное".

В Тростянце Сумской области открылся VII Международный фестиваль "Восток-Рок".

"Ежегодно "Восток-Рок" дает возможность молодым коллективам выступить на одной сцене с "монстрами" украинской рок-музыки. Молодые группы проходят на фестиваль путем отбора. В 2018 году на четыре места на главной сцене фестиваля претендовали около 500 групп", - рассказал главный организатор мероприятия мэр Тростянца Юрий Бова.

Он рассказал, что выступления артистов проходят на территории памятника архитектуры XVIII века Круглый двор, который долгое время был открытой концертной площадкой. Кстати, она является главным символом фестиваля и изображена на его логотипе.

В этом году гостям мероприятия, а их, как и в прошлые годы, ожидается до 10 тысяч, оценить свое исполнительское мастерство предлагают около 20 групп. Среди них будет и шведская поп-панк-группа The Headlines, которая презентует свой новый альбом "In the end".

На фестивале выступит и украинско-американская группа Flit. После перерыва длиной в восемь лет они вернулись в Украину и дадут несколько концертов.

Изюминкой фестиваля станет участие Дмитрия Шурова (Pianoбой) с мощным и энергичным шоу.

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Стоимость однодневного билета на все выступления исполнителей - 400 грн, на 2 дня - 700 грн.

Согласно решению Тростянецкого исполкома бесплатно фестиваль смогут посетить дети до 14 лет в сопровождении родителей, участники АТО/ООС, дети участников АТО/ООС, дети с инвалидностью и из многодетных семей. А жители громады, получившие карточку жителя Тростянецкой ОТГ и льготную карточку ее жителя, смогут приобрести билет на фестиваль с 50-процентной скидкой.

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Украина, Сумы, Музыкальный фестиваль, Фестиваль, Сумская область, Рок, Музыка, Рок-фестиваль.
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