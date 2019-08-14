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Музыкальный фестиваль во Львове начался с выступления камерного оркестра

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Музыкальный фестиваль во Львове начался с выступления камерного оркестра
10:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: city-adm.lviv.ua

Новости культуры:Фестиваль "Музыка в старом Львове" в областном центре пройдет уже в шестой раз.

Во Львове состоялся концерт-прелюдия к фестивалю "Музыка в старом Львове", во время которого жители и гости города смогли насладиться эксклюзивным проектом "Новая квадромузыкальная система". Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

"Концерт состоялся при участии Академического камерного оркестра "Виртуозы Львова", на базе которого и сформировался фестиваль. Он представил музыкальную программу в оригинальном акустическом решении: публика располагалась в центре, а исполнители сформировали четыре островки вокруг слушателей", - говорится в сообщении.

Во время фестиваля состоятся события, каждое из которых будет демонстрировать многомерность, разнообразие и уникальность музыкальной культуры города.

В программе - концерты органной музыки с участием американской исполнительницы Гейл Арчер, ведущей украинской органистки Елены Мацелюх и польского органиста Владислава Шиманского; концерты барочной и классической музыки европейских и украинских художников в интересных исполнительских воплощениях. В фойе Львовской национальной филармонии в исполнении Евгения Кострицкого (скрипка) и Елены Жуковой (клавесин) прозвучит полный цикл из шести сонат для скрипки и клавесина И.С. Баха, для чего во Львов привезут уникальный инструмент - клавесин нидерландского мастера, сделанный в 1968 году как точная копия большого французского клавесина XVIII в. и расписанный вручную.

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Концерты пройдут в знаковых для города локациях: в фойе Львовской национальной филармонии, Гарнизонного храма св. апостолов Петра и Павла, Храме святого Иоанна Крестителя, Латинском кафедральном соборе и прочее. Также фестиваль распространится на пограничный украинский поселок Нижанковичи и польский город Краков.

Многие события музыкального праздника будут бесплатными, поэтому посетить их смогут все желающие.

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