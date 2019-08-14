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Премию MTV имени Майкла Джексона впервые получит рэперша

Премию MTV имени Майкла Джексона впервые получит рэперша
17:34 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Известная рэперша Мисси Эллиотт получит премию "Признание поколения" имени Майкла Джексона.

Рэперша, продюсер и композитор Мисси Эллиотт получит премию, вручаемую за особые достижения в создании музыкальных видео.

Как сообщается на сайте MTV, награда будет вручена во время церемонии награждения премией MTV Video Music Awards - 2019, которая состоится 26 августа.

"Влияние Мисси на музыкальный мир неизгладимо. Ее видение и творческий подход к производству клипов, их исполнению и написанию песен не имеет себе равных", – отметил исполнительный директор MTV Брюс Гилмер.

Мисси Эллиотт - пятикратная обладательница премии "Грэмми" и первая женщина-исполнитель хип-хопа, вошедшая в Зал славы авторов песен. Она продала более 30 миллионов пластинок по всему миру.

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Впервые эта премия была вручена в 1984 году Ричарду Лестеру, группе The Beatles и Дэвиду Боуи за вклад в создание жанра музыкальных клипов. В 1991 году награда была переименована в честь Майкла Джексона. В то же время в этом году в СМИ появилась информация, что MTV может переименовать престижную премию из-за скандального фильма о Джексоне "Покидая Неверленд".

Ранее лауреатами "Признание Поколения" имени Майкла Джексона становились Бритни Спирс, Мадонна, Джордж Майкл, U2, Рианна и другие.

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Премия, MTV, Мисси Эллиотт, Награда, MTV Video Music Awards, MTV Video Music Awards 2019.
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