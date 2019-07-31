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Среда, 31.07.2019
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MTV Video Music Awards: впервые обладателем премии станет дизайнер
MTV Video Music Awards: впервые обладателем премии станет дизайнер

MTV Video Music Awards: впервые обладателем премии станет дизайнер

MTV Video Music Awards: впервые обладателем премии станет дизайнер
20:37 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Дизайнер Марк Джейкобс станет первым обладателем премии MTV за влияние на индустрию моды.

Американский дизайнер Марк Джейкобс станет первым в истории обладателем премии MTV за влияние на индустрию моды - "Модный след" (MTV Fashion Trailblazer Award).

Как сообщает Vogue, награда была создана в сотрудничестве с Советом модельеров Америки, чтобы отметить заслуги дизайнера, "который сделал огромный вклад в мир музыки и моды".

Марк Джейкобс создавал наряды для Леди Гаги, Ники Минаж, Карди Би, Мисси Эллиотт и многих других.

Названы номинанты премии MTV Video Music Awards

Вручение награды пройдет в рамках церемонии MTV Video Music Awards, которая состоится 26 августа. Вместе с MTV Джейкобс создаст для мероприятия мультимедийное интерактивное шоу, которое будет отражать его творческое мышление.

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Все по теме:

MTV, Дизайнер, Награда, Марк Джейкобс, MTV Fashion Trailblazer Award.
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