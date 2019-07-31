MTV Video Music Awards: впервые обладателем премии станет дизайнер

Новости шоу бизнеса: Дизайнер Марк Джейкобс станет первым обладателем премии MTV за влияние на индустрию моды.

Американский дизайнер Марк Джейкобс станет первым в истории обладателем премии MTV за влияние на индустрию моды - "Модный след" (MTV Fashion Trailblazer Award).

Как сообщает Vogue, награда была создана в сотрудничестве с Советом модельеров Америки, чтобы отметить заслуги дизайнера, "который сделал огромный вклад в мир музыки и моды".

Марк Джейкобс создавал наряды для Леди Гаги, Ники Минаж, Карди Би, Мисси Эллиотт и многих других.

Вручение награды пройдет в рамках церемонии MTV Video Music Awards, которая состоится 26 августа. Вместе с MTV Джейкобс создаст для мероприятия мультимедийное интерактивное шоу, которое будет отражать его творческое мышление.