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Названы номинанты премии MTV Video Music Awards

Названы номинанты премии MTV Video Music Awards
19:45 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Церемония награждения победителей состоится 26 августа.

Телеканал MTV опубликовал список претендентов на премию Video Music Awards 2019 года.

Больше всего статуэток могут получить певицы Тейлор Свифт и Ариана Гранде, которые претендуют на победу сразу в десяти категориях, включая "Клип года".

Вслед за ними идет юная звезда Билли Айлиш, которая отмечена в девяти номинациях. На одну меньше — у рэпера Lil Nas X.

По несколько выдвижений также получили такие популярные артисты, как Шон Мендес, Карди Би, Джей Балвин, Камила Кабельо, Соланж и FKA Twigs.

MTV также отметил актера Брэдли Купера и поп-звезду Леди Гагу за саундтрек к фильму "Звезда родилась".

Отметим, что список категорий в этом году пополнился двумя новинками. В частности, K-Pop вынесен в отдельную категорию, а также появилась номинация "видео для добра" (video for good).

Церемония награждения победителей состоится 26 августа.

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Напомним, в прошлом году лидером по количеству номинаций была Карди Би — она была представлена в 12 категориях, однако в результате победила только в двух категориях: "Лучший новый исполнитель года" и "Лучшая песня лета" (I Like It). А главную статуэтку в номинации "Клип года" получила Camila Cabello за композицию Havana.

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Премия, Музыка, MTV, Video Music Awards.
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