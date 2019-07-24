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Миллиард просмотров Bohemian Rhapsody: по этому случаю Queen готовят три новых клипа

Миллиард просмотров Bohemian Rhapsody: по этому случаю Queen готовят три новых клипа
18:18 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com

Новости культуры: Группа Queen выпустит три новых музыкальных видео по случаю своего нового достижения - миллиарда просмотров клипа Bohemian Rhapsody на YouTube.

Об этом музыканты сообщили на своей странице в Facebook.

Также Queen запустили конкурс для своих поклонников You Are The Champions. Победители получат возможность поработать над созданием новых клипов.

"Для нас большая честь, что Bohemian Rhapsody достигла миллиарда просмотров на YouТube. Мы хотим поблагодарить вас всех и отблагодарить, пригласив к участию в создании трех новых музыкальных видео к нашим песням. Независимо от того, музыкант вы, певец, танцор, художник или вы просто хотите немного веселья - переходите по ссылке www.youarethechampions.com, чтобы узнать больше", - говорится в сообщении.

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Следует добавить, что Bohemian Rhapsody стала самым старым видео, удостоившимся такой популярности.

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Queen, Музыка, Группа, Клипы, Bohemian Rhapsody.
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