Фанатам Фредди Меркьюри: Queen порадовали неизданной ранее песней певца (Видео)

Новости культуры: В сети появилась сольная композиция лидера группы Queen Фредди Меркьюри.

Песня Time Waits For No One ("Время никого не щадит") никогда не издавалась на аудионосителях.

А сейчас ее можно послушать на YouTube-канале Freddie Mercury Solo. Трек был записан в 1986 году для альбома Time. Изначально на записи был не только голос Меркьюри, а и несколько дорожек бэк-вокалистов и аккомпанемент пианиста Майка Морано.

Над возрождением сингла на протяжении двух лет работал автор песен, продюсер и давний друг Фредди Дэйв Кларк. Ему удалось найти демозапись трека и вернуть композиции полное название.

Кларк вместе с клавишником Майком Мораном, который работал над оригинальной версией песни, обработали 96 версий треков (репитиционных записей) для воссоздания нового произведения.

Новая песня получилась довольно минималистичной, в ней нет ничего лишнего - только мощный вокал Меркьюри и клавиши Морано.