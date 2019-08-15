Первые кадры: Тина Кароль снимает новый клип в Америке

Новости культуры:На фан-странице артистки в Instagram поклонники опубликовали первые короткие ролики со съемочной площадки.

Украинская певица Тина Кароль снимает новый видеоклип на свою песню в Лос-Анджелесе, США.

В публикациях в социальной сети Instagram указано, что над клипом работают американские танцоры. Что интересно, они создают танцевальный контент в виде концептуальных музыкальных клипов.

В коротком ролике Тина Кароль снимается в очень обтягивающем платье цвета фуксии, которое соблазнительно подчеркнуло пышное декольте и стройную талию певицы. Завершили образ традиционные для звезды локоны и насыщенный макияж с акцентом на губах.

"Снимают новую видеоработу американские танцоры, которые создают танцевальный контент в виде концептуальных музыкальных клипов!" – сообщается в подписи на фан-странице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Съёмки нового клипа Тины Кароль! #тинакароль #tinakarol Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 11 Авг 2019 в 1:46 PDT

На другом видео видно, как Кароль позирует в бассейне и сексуально поднимается из него на руках. Поклонники в комментариях сравнили Тину с русалкой.