Итальянский астронавт стал первым в мире космическим диджеем

Новости культуры:Итальянский астронавт Лука Пармитано стал первым в мире космическим диджеем, который сыграл сет гоа-транса с борта Международной космической станции (МКС).

Пармитано сыграл свой короткий сет в рамках фестиваля электронной музыки World Club Dome Cruise Edition, который ежегодно проходит на круизном лайнере у берегов Ибицы.

Астронавт не является профессиональным диджеем, для этого выступления он специально брал уроки сведения у немецкого музыканта Le Shuuk, который тоже принимал участие в World Club Dome Cruise Edition.

"У нас есть два языка, которые действительно понятны всем и способны объединить людей. Первый из них ― это математика, язык ученых… Второй язык, который все знают, все понимают, и никто об этом не спорит ― это музыка" - Астронавт Лука Пармитано.

Лука Пармитано отправился в свою вторую экспедицию на МКС 20 июля 2019 года. На Землю астронавт вернется только в феврале 2020 года. Пармитано, помимо исследований, занимается популяризацией космоса среди участников орбитальных экспедиций — только его страницу в Twitter читают более 600 тыс. человек.