Новости культуры:Адам Ламберт назвал дату выхода нового сольного мини-альбома.

Американский певец, нынешний фронтмен группы Queen Адам Ламберт анонсировал выход сольного мини-альбома. Пластинка получила название VELVET: Side A. Она увидит свет 27 сентября, написал музыкант на своей странице в Instagram.

Кроме того, Ламберт опубликовал фрагмент первого сингла с EP. Релиз песни Superpower состоится 4 сентября.

Полный трек-лист записи выглядит так:

Superpower

Stranger You Are

Closer To You

Overglow

Loverboy

Ready To Run

Напомним, певец сыграл эпизодическую роль в прошлогоднем байопике легендарного фронтмена Queen Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия". Ламберт появился в образе водителя грузовика, с которым начинающий осознавать свою гомосексуальность Фредди встречается глазами на стоянке.