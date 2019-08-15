Американский певец, нынешний фронтмен группы Queen Адам Ламберт анонсировал выход сольного мини-альбома. Пластинка получила название VELVET: Side A. Она увидит свет 27 сентября, написал музыкант на своей странице в Instagram.
Кроме того, Ламберт опубликовал фрагмент первого сингла с EP. Релиз песни Superpower состоится 4 сентября.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
VELVET: Side A drops September 27th with big single “SUPERPOWER” out September 4th! #velvet
Полный трек-лист записи выглядит так:
Напомним, певец сыграл эпизодическую роль в прошлогоднем байопике легендарного фронтмена Queen Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия". Ламберт появился в образе водителя грузовика, с которым начинающий осознавать свою гомосексуальность Фредди встречается глазами на стоянке.