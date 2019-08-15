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Адам Ламберт анонсировал выход сольного мини-альбома

Адам Ламберт анонсировал выход сольного мини-альбома
18:07 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Адам Ламберт назвал дату выхода нового сольного мини-альбома.

Американский певец, нынешний фронтмен группы Queen Адам Ламберт анонсировал выход сольного мини-альбома. Пластинка получила название VELVET: Side A. Она увидит свет 27 сентября, написал музыкант на своей странице в Instagram.

Кроме того, Ламберт опубликовал фрагмент первого сингла с EP. Релиз песни Superpower состоится 4 сентября.

 
 
 
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VELVET: Side A drops September 27th with big single “SUPERPOWER” out September 4th! #velvet

Публикация от ADAM LAMBERT (@adamlambert)

Полный трек-лист записи выглядит так:

  • Superpower
  • Stranger You Are
  • Closer To You
  • Overglow
  • Loverboy
  • Ready To Run

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Напомним, певец сыграл эпизодическую роль в прошлогоднем байопике легендарного фронтмена Queen Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия". Ламберт появился в образе водителя грузовика, с которым начинающий осознавать свою гомосексуальность Фредди встречается глазами на стоянке.

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Музыка, Альбом, Адам Ламберт, Певец, Мини-альбом.
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