Тейлор Свифт презентовала lyric-видео заглавной песни предстоящего альбома (Видео)

Американская певица Тейлор Свифт опубликовала лирик-видео на свою новую песню Lover. Композиция стала последним синглом с одноименного альбома исполнительницы. Релиз пластинки состоится через неделю. Альбом станет седьмым в дискографии Свифт и первым после ухода певицы с лейбла Big Machine Records. Свифт, которую журнал Forbes признал самой высокооплачиваемой звездой мира, уже опубликовала три трека из предстоящего релиза. В конце апреля вышел дуэт певицы с фронтменом группы Panic! at the Disco Брендоном Ури Me! В середине июня Свифт выпустила трек You Need To Calm Down, на который позднее сняла клип с Кети Перри и Райаном Рейнольдсом. А в конце июля была представлена композиция Archer. Релиз пластинки Lover состоится 23 августа.