Тина Кароль анонсировала выход нового трека

Новости культуры:Популярная украинская певица Тина Кароль анонсировала выход новой песни с клипом, который она снимала в Лос-Анджелесе.

Как сообщила артистка, новая композиция, вероятнее всего, будет называться "Вабити".

Тина Кароль опубликовала соблазнительное фото на своей странице в Instagram, на котором она позирует в коротком блестящем костюме с серебристым глиттером.

Стоя у бассейна в откровенном наряде, звезда подчеркнула соблазнительные ягодицы и сразу привлекла немало внимания своих поклонников в сети.

Образ Кароль традиционно завершили локоны и красная помада. На втором же фото знаменитость также снялась под солнечными лучами, подчеркнув свою фигуру в шелковом платье-мини золотого оттенка с принтом.

В подписи к снимкам Тина заинтриговала поклонников тем, что совсем скоро будет премьера ее новой песни и раскрыла название – "Вабити", Так, композиция должна появиться 22 августа 2019 года.

"Буду тебя "вабити" 22/8", – добавила артистка.