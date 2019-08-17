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Тина Кароль анонсировала выход нового трека
Тина Кароль анонсировала выход нового трека

Тина Кароль анонсировала выход нового трека

Тина Кароль анонсировала выход нового трека
12:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Популярная украинская певица Тина Кароль анонсировала выход новой песни с клипом, который она снимала в Лос-Анджелесе.

Как сообщила артистка, новая композиция, вероятнее всего, будет называться "Вабити".

Тина Кароль опубликовала соблазнительное фото на своей странице в Instagram, на котором она позирует в коротком блестящем костюме с серебристым глиттером.

Стоя у бассейна в откровенном наряде, звезда подчеркнула соблазнительные ягодицы и сразу привлекла немало внимания своих поклонников в сети.

 
 
 
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#tinakarol #тинакароль #премьера #ВАБИТИ #скоро Ph @spromojna

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Образ Кароль традиционно завершили локоны и красная помада. На втором же фото знаменитость также снялась под солнечными лучами, подчеркнув свою фигуру в шелковом платье-мини золотого оттенка с принтом.

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В подписи к снимкам Тина заинтриговала поклонников тем, что совсем скоро будет премьера ее новой песни и раскрыла название – "Вабити", Так, композиция должна появиться 22 августа 2019 года.

"Буду тебя "вабити" 22/8", – добавила артистка.

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Премьера, Тина Кароль, Знаменитости, Песня, Звезды, Певица, Украинская певица.
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