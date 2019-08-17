Тина Кароль анонсировала выход нового трека

Как сообщила артистка, новая композиция, вероятнее всего, будет называться "Вабити".
Тина Кароль опубликовала соблазнительное фото на своей странице в Instagram, на котором она позирует в коротком блестящем костюме с серебристым глиттером.
Стоя у бассейна в откровенном наряде, звезда подчеркнула соблазнительные ягодицы и сразу привлекла немало внимания своих поклонников в сети.
Переглянути цей допис в Instagram
#tinakarol #тинакароль #премьера #ВАБИТИ #скоро Ph @spromojna
Образ Кароль традиционно завершили локоны и красная помада. На втором же фото знаменитость также снялась под солнечными лучами, подчеркнув свою фигуру в шелковом платье-мини золотого оттенка с принтом.
В подписи к снимкам Тина заинтриговала поклонников тем, что совсем скоро будет премьера ее новой песни и раскрыла название – "Вабити", Так, композиция должна появиться 22 августа 2019 года.
"Буду тебя "вабити" 22/8", – добавила артистка.