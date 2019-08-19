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Детское Евровидение 2019: назван представитель от Украины

Детское Евровидение 2019: назван представитель от Украины
15:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры:Участие примет София Иванько. Победительницу определили среди 10 финалистов.

Детское Евровидение в Польше состоится 24 ноября в Arena Gliwice – одном из крупнейших современных развлекательных центров Польши. 13-летняя София Иванько выступит с песней "Когда кажется". София Иванько много выступает на музыкальных фестивалях и концертах. Девушка участвовала в пятом сезоне вокального проекта "Голос. Дети", однако до финала не дошла.

София была в команде Джамалы. Артем Шойжолов, звездная дочка Евгения Кошевого и София спели недавно выпущенный хит группы "Время и Стекло" под названием "Дым". Но Джамала после долгих раздумий все же решила дать шанс Варваре Кошевой.

Детский песенный конкурс Евровидение – это ежегодный международный конкурс для детей в возрасте до 15 лет, в котором принимают участие по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза.

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В 2018 году в столице Беларуси Минске состоялся финал Детского Евровидения-2018. Победительницей стала представительница Польши 13-летняя Роксана Венгель.

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Украина, Польша, Детское Евровидение 2019, Коли здається, София Иванько.
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