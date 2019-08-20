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"Новая волна 2019": ANNA MARIA объяснили, почему они хотят выступить на конкурсе

"Новая волна 2019": ANNA MARIA объяснили, почему они хотят выступить на конкурсе
19:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Одиозный дуэт ANNA MARIA после скандала на Нацотборе Евровидение-2019 не намерен прекращать свою карьеру.

Артистки согласились стать участницами конкурса "Новая волна", который с 2015 года проводится в российском городе Сочи.

Еще в апреле 2019 года сестры Анна и Мария Опанасюк Одиозные певицы ANNA MARIA представят Украину на “Новой волне” заявили, что таки поедут на вокальный конкурс "Новая волна". Мероприятие официально называют международным, однако со времени оккупации Крыма и агрессивной внешней политики Кремля его проводят не в Латвии, а в России. Поэтому дуэт ANNA MARIA охотно отправится в Сочи, где с 24 августа будет представлять Украину.

В сети певицы стремились опередить шквал критики, поэтому за несколько дней до старта "Новой волны" публично объяснили свое решение. В частности, Анна и Мария Опанасюк рассказали, что в конкурсе примут участие 13 стран, поэтому считают, что это будет неправильно, если украинские вокалисты откажутся от поездки в страну агрессора.

 
 
 
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Друзья! В этом году мы представляем Украину на Международном конкурсе "Новая волна". Всего приехали участники из 13 стран- Италия, Куба, Азербайджан, Армения, Россия, Албания, Латвия, США, Молдова, Испания... Мы хотим показать, что Украина - лучшая! После отбора на Евровидение нам писали люди из разных стран - Германия, Канада, Азербайджан, Латвия. Спрашивали о нашем творчестве, где можно нас услышать и увидеть. Конкурс "Новая волна" транслируется на много стран, а по спутнику - почти на всю планету. Вот мы хотим для людей планеты Земля показать свою музыку. Достойно представить страну. Участвует около 13 стран, и мы посчитали, что неправильно, если Украина, где самые душевные песни и красивые голоса, не будет представлена. Уже через несколько дней начнутся конкурсные дни и нам важна Ваша поддержка. Мы на волне !! @newwave_official #аннамария #annamariaduet #annamaria #аннамарія #новаяволна #новахвиля #волна

Публикация от ANNA MARIA (@annamariaduet)

Мы хотим показать, что Украина – лучшая!.. Конкурс "Новая волна" транслируется на многие страны, а по спутнику – почти на всю планету. Мы хотим для всех людей показать свою музыку. Достойно представить страну... В конкурсе принимают участие около 13 стран, и мы подумали, что неправильно, если Украина, где душевные песни и красивые голоса, не будет представлена, – объяснили Анна и Мария Опанасюк.

Группа ANNA MARIA представят Украину на "Новой волне"

Кроме этого скандальные певицы добавили, что после Национального отбора они получили много писем от зарубежных поклонников, которые расспрашивали у девушек, где можно услышать их песни. Поэтому участие в "Новой волне", по словам дуэта ANNA MARIA, станет поводом еще раз показать свое творчество миру.

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Музыка, Новая волна, Песенный конкурс, ANNA MARIA.
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