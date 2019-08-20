"Новая волна 2019": ANNA MARIA объяснили, почему они хотят выступить на конкурсе

Новости культуры:Одиозный дуэт ANNA MARIA после скандала на Нацотборе Евровидение-2019 не намерен прекращать свою карьеру.

Артистки согласились стать участницами конкурса "Новая волна", который с 2015 года проводится в российском городе Сочи.

Еще в апреле 2019 года сестры Анна и Мария Опанасюк Одиозные певицы ANNA MARIA представят Украину на “Новой волне” заявили, что таки поедут на вокальный конкурс "Новая волна". Мероприятие официально называют международным, однако со времени оккупации Крыма и агрессивной внешней политики Кремля его проводят не в Латвии, а в России. Поэтому дуэт ANNA MARIA охотно отправится в Сочи, где с 24 августа будет представлять Украину.

В сети певицы стремились опередить шквал критики, поэтому за несколько дней до старта "Новой волны" публично объяснили свое решение. В частности, Анна и Мария Опанасюк рассказали, что в конкурсе примут участие 13 стран, поэтому считают, что это будет неправильно, если украинские вокалисты откажутся от поездки в страну агрессора.

Мы хотим показать, что Украина – лучшая!.. Конкурс "Новая волна" транслируется на многие страны, а по спутнику – почти на всю планету. Мы хотим для всех людей показать свою музыку. Достойно представить страну... В конкурсе принимают участие около 13 стран, и мы подумали, что неправильно, если Украина, где душевные песни и красивые голоса, не будет представлена, – объяснили Анна и Мария Опанасюк.

Кроме этого скандальные певицы добавили, что после Национального отбора они получили много писем от зарубежных поклонников, которые расспрашивали у девушек, где можно услышать их песни. Поэтому участие в "Новой волне", по словам дуэта ANNA MARIA, станет поводом еще раз показать свое творчество миру.