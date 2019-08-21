Британский певец впервые приедет в Украину с концертом

Новости культуры:Известный британский певец и автор собственных песен Джейкоб Бэнкс приедет с концертом в столицу Украины.

28-летний исполнитель представит фанатам свой первый альбом.

Певец Джейкоб Бэнкс, популярность которого застала в 2012 году, приедет в Киев со своим первым полноформатным альбомом под названием Village. О концерте британца в клубе Atlas сообщает издание The Village.

Фанаты исполнителя и автора собственных песен смогут послушать его вживую уже 22 января 2020 года.

Голос Джейкоба Бэнкса невозможно перепутать с любым другим. Если говорить официальным языком, то это баритон. Если применить язык сравнений, то это напряженная до максимума доменная печь, карамельный стаут или бесконечный сноп искр, – говорят организаторы события о 28-летнем певце.