Pianoбой и Open Kids выпустили саундтрек к фильму (Видео)

Новости культуры:Дмитрий "Pianoбой" Шуров и группа Open Kids записали песню к фильму "Полина и тайна киностудии".

Дмитрий "Pianoбой" Шуров и группа Open Kids записали песню "Ніхто не сам", которая стала официальным саундтреком к украинском фильму "Полина и тайна киностудии", который выходит в прокат 22 августа. Клип на песню опубликован на официальном Youtube-канале компании FILM.UA Group, которая занимается дистрибуцией картины.

"Эта песня – истинное мнение человека, который ищет себя в этом мире. Только пройдя сквозь все испытания, идя все время за своим солнцем, ты способен понять, кто ты и зачем здесь. Когда я создавал песню, я вдохновлялся моими любимыми лирическими саундтреками к культовым диснеевских мультфильмам – Lion King, El Dorado, "Русалочка".

Эта песня также является миксом живых аналоговых инструментов – рояля, оркестра – и современного продакшна. Именно такой подход используется в новом альбоме Pianoбой, который выйдет осенью", - рассказал Шуров.

Музыкант выступил автором музыки к композиции, а текст создали писательница Катерина Бабкина и педагог и поэтесса Катерина Галенко. В клип вошли кадры из "Полины и тайны киностудии" и эпизоды с Pianoбой и Open Kids.