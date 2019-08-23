Скачать
Пятница, 23.08.2019
Зеленский сделал важное заявление об обмене пленными между Украиной и Россией
Зеленский сделал важное заявление об обмене пленными между Украиной и Россией
Лукашенко: Зеленский попросил поддержки у Минска
Лукашенко: Зеленский попросил поддержки у Минска
Ковалев - Ярд: гонорары боксеров
Ковалев - Ярд: гонорары боксеров
Удивительно: череп древнего примата указал на эволюцию мозга
Удивительно: череп древнего примата указал на эволюцию мозга

Группа MOZGI запела на родном языке (Видео)

Группа MOZGI запела на родном языке (Видео)
13:51 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:MOZGI ко Дню Независимости Украины презентовали символический трек "999"

В YouTube и на страницах в соцсетях музыканты презентовали символический трек "999", который назвали "посвящением Родине и всем украинцам, которые достойны жить в лучшей стране с вкусной едой и самыми крутыми дорогами". 

Новый трек коллектива - это некий рассказ о светлом будущем через призму настоящего. При этом, как уверяют в тексте музыканты, украинцам нужно лишь немного подождать.

С целью показать разнообразие Украины, MOZGI со съемочной группой проехали несколько разных городов. Что правда, локации оказались далекими от туристических: Запорожская школа-интернат "Казацкий лицей", Первомайский карьер Гранит, Слободской рынок в Одессе, Авдеевский коксохимический завод, дороги и СТО. Лицом страны в клипе выступили дети и пенсионеры, мясники и горняки, продавцы и автослесари.  

"У каждого из нас в сердце живет своя Украина, но мы решили показать ее настоящей, без прикрас", - объяснили эту идею в группе.

Видео и текст к песне получили активный отклик фолловеров группы в YouTube. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Новая песня, День независимости Украины, Мозги, Музіка, Символический трек "999".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа главная причина женского долголетия
02 Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский переговорил по телефону с Туском: что обсуждалось
04 Оригинальные поздравления с днем рождения 23 августа: стихи и открытки
05 Погода на праздничные дни: тепло продолжит радовать украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Разумков обратился к нардепам нового созыва
Разумков обратился к нардепам нового созыва
Зеленский: Альтернативы Дню Независимости нет
Зеленский: Альтернативы Дню Независимости нет
С декабря дома начнут строить по-новому: стали известны новые нормы
С декабря дома начнут строить по-новому: стали известны новые нормы
Американская звезда впервые прокомментировала развод
Американская звезда впервые прокомментировала развод
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь