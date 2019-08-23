Группа MOZGI запела на родном языке (Видео)

Новости культуры:MOZGI ко Дню Независимости Украины презентовали символический трек "999"

В YouTube и на страницах в соцсетях музыканты презентовали символический трек "999", который назвали "посвящением Родине и всем украинцам, которые достойны жить в лучшей стране с вкусной едой и самыми крутыми дорогами".

Новый трек коллектива - это некий рассказ о светлом будущем через призму настоящего. При этом, как уверяют в тексте музыканты, украинцам нужно лишь немного подождать.

С целью показать разнообразие Украины, MOZGI со съемочной группой проехали несколько разных городов. Что правда, локации оказались далекими от туристических: Запорожская школа-интернат "Казацкий лицей", Первомайский карьер Гранит, Слободской рынок в Одессе, Авдеевский коксохимический завод, дороги и СТО. Лицом страны в клипе выступили дети и пенсионеры, мясники и горняки, продавцы и автослесари.

"У каждого из нас в сердце живет своя Украина, но мы решили показать ее настоящей, без прикрас", - объяснили эту идею в группе.

Видео и текст к песне получили активный отклик фолловеров группы в YouTube.