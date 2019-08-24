Американская певица выпустила новый клип (Видео)

Американская певица Тейлор Свифт выпустила клип на заглавную песню со своего нового альбома Lover. Ранее она уже опубликовала лирик-видео на этот трек. Клип появился на официальном Youtube-канале певицы. Видео было опубликовано за несколько часов до релиза седьмого альбома Свифт, который состоялся 23 августа. Это первый лонгплей певицы после ее ухода с лейбла Big Machine Records, который отобрал у Тейлор права на все ее старые записи.