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Суббота, 24.08.2019

Американская певица выпустила новый клип (Видео)

Американская певица Тейлор Свифт выпустила клип на заглавную песню со своего нового альбома Lover. Ранее она уже опубликовала лирик-видео на этот трек. Клип появился на официальном Youtube-канале певицы. Видео было опубликовано за несколько часов до релиза седьмого альбома Свифт, который состоялся 23 августа. Это первый лонгплей певицы после ее ухода с лейбла Big Machine Records, который отобрал у Тейлор права на все ее старые записи.
112.ua
Фото: twitter
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Музыка, Клип, Тейлор Свифт, Песня, Певица, Трек.
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