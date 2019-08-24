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Во Львовском национальном театре оперы и балета открылся 120-й сезон

Во Львовском национальном театре оперы и балета открылся 120-й сезон
09:40 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Facebook

Новости культуры:Артисты Львовской национальной оперы преподнесли горожанам прекрасный подарок.

Львовская Национальная опера открыла знаменательный театральный сезон. В пятницу, 23 августа, в День Государственного флага Украины и накануне Дня Независимости Украины, во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой состоялось торжественное открытие юбилейного сто двадцатого театрального сезона.

На площади перед театром гостям и жителям Львова показали грандиозное зрелище - праздничный концерт с участием солистов оперы, хора и симфонического оркестра под руководством дирижеров - народного артиста Украины Михаила Дутчака , заслуженного артиста Украины Мирона Юсиповича, Ирины Стасишин, заслуженного артиста Украины Юрия Бервецкого. Звучали фрагменты из опер украинских композиторов Николая Лысенко, Семена Гулак-Артемовского, Юлия Мейтуса, Евгения Станковича и других.

В юбилейном сезоне львовских меломанов ожидает много приятных сюрпризов: премьеры опер Моцарта, Оффенбаха, современного украинского композитора Ивана Небесного, выход в свет книг об истории театра и масштабный V Международный конкурс оперных певцов имени Крушельницкой. Театральную труппу ожидают гастроли по Украине и за рубежом.

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После масштабного концерта под открытым небом артисты, гости и зрители по красной дорожке вошли в театр - на сцене была показана феерия (опера-балет) "Когда цветет папоротник" Евгения Станковича. Параллельно этот спектакль транслировался на видеоэкране перед входом в театр, и все желающие видели прекрасное зрелище.

Представления Львовской Национальной Оперы в течение первой недели посвящены исключительно украинской музыке: на сцене театра прозвучат оперы "Моисей" М. Скорика, "Запорожец за Дунаем" С. Гулака-Артемовского, феерия "Когда цветет папоротник" Евгения Станковича, балет "Лилея" К. Данькевича. А оперу "Наталка Полтавка" артисты и руководство театра посвящают сразу трем юбилейным датам: 250-летию со дня рождения Ивана Котляревского, 200-летию создания им пьесы "Наталка Полтавка", 130-летию оперы "Наталка Полтавка" Николая Лысенко.

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К сто двадцатому театральному сезону во Львовской Национальной Опере обновлено историческое живописное полотно с видом Львова (художник Станислав Ясенский) на занавесе, большой круглый плафон с аллегорическими женскими фигурами на потолке и прекрасная бронзовая люстра в зрительном зале. Кроме того, Министерство культуры Украины приобрело для театра новое современное световое оборудование, что делает спектакли еще более красочными и впечатляющими.

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Львов, театр, Юбилейный сезон, Львовский Национальный театр оперы и балета.
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