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Воскресенье, 25.08.2019
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Известная украинская певица неожиданно представила новую песню (Видео)

Известная украинская певица неожиданно представила новую песню (Видео)
18:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Наталья Могилевская презентовала украиноязычную версию хита "В Киеве осень"

Звезда записала украиноязычную версию трека "В Киеве осень", которую посвятила Украине.

По словам артистки, на перевод известного хита ее вдохновил перепев песни "Снегопад". Трек зазвучал на украинском благодаря ученикам из Talant School Натальи Могилевской.

Вдохновленная предыдущим опытом певица еще в мае изменила слова к песне "В Киеве осень". Символично, в День Независимости Украины Наталья Могилевская показала всем результаты работы и представила трек, посвятив его стране.

Украиноязычная версия песни Натальи Могилевской "В Киеве осень"

 

Клип к песне "В Киеве осень" Натальи Могилевской, снятый в 2011 году

 

Наталья Могилевская рассказала о мистике в своей жизни

"Я поняла, что моей столице нужен гимн на украинском языке и я сделала перевод песни "В Киеве осень". Стихи дались мне очень легко, а вечером, к своему удивлению, я обнаружила, что это было 26 мая, в День Киева. Случайных совпадений не бывает. Приветствую тебя, моя столица, поздравляю тебя, моя Украина, с твоим днем! Это мой подарок тебе!" – написала Наталья Могилевская.

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Все по теме:

Музыка, Песня, Наталья Могилевская, Певица, Трек, В Киеве осень.
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