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Украинская рэп-исполнительница претендует на международную премию

Украинская рэп-исполнительница претендует на международную премию
15:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Alyona Alyona попала в список номинантов международной премии Anchor, где отмечают ежегодно наиболее перспективных молодых артистов мира.

Как говорится на официальном сайте Anchor, Алена Савраненко популяризирует государственный язык, ведь поет исключительно на украинском. Кроме этого, молодая артистка не хочет показывать гламур, демонстрируя образ обычной женщины, на которую не влияют клише о красоте. Поэтому, по словам представителей музыкальной премии, Alyona Alyona – украинская королева улицы.

"Хип-хоп как сила природы: Алена Савраненко, псевдоним Alyona Alyona, читает рэп на родном языке – украинском. И то, как ее слова текут, шипят, катятся, выбиваются и мчатся, просто поражает. Alyona Alyona уже является образцом в Украине. Ее видеоролики, в которых она с гордостью танцует, как королева улицы, перед жилыми массивами родного города Барышевка, привлекли внимание миллионов зрителей", – говорится в описании.

Известно, что Anchor – международная музыкальная премия, которая вручается на Reeperbahn Festival в немецком Гамбурге. Впервые награждение состоялось осенью 2016 года. С тех пор специальный совет избирает 6 номинантов со всего мира, а экспертное жюри впоследствии определяет победителей.

Alyona Alyona опубликовала новый клип (Видео)

Кроме Alyona Alyona, на премию претендуют: группа из Китая The Hormones, британское трио DRAHLA, норвежская певица Monica Engeseth и дуэт из Нидерландов Feng Suave. Награждение пройдет во время музыкального фестиваля, который отгремит с 18 до 21 сентября.

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Все по теме:

Премия, Музыка, Рэперша, Alyona Alyona, Алена Савраненко, Anchor.
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