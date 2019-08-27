Участник студии "Квартал 95" представил украиноязычную песню (Видео)

Новости культуры:Популярный ведущий и участник "Квартал 95" Артем Гагарин обнародовал первую в своем репертуаре украиноязычную песню.

Трек артист представил ко Дню Независимости.

Презентация ролика "Танцуй, Украина" состоялась на YouTube-канале Артема Гагарина и сразу же привлекла внимание меломанов. Все потому, что в lyric-видео появилось немало звезд отечественного шоу-бизнеса и спорта. В частности, Евгений Кошевой, DZIDZIO, Юрий Ткач, Александр Пикалов, Светлана Тарабарова, группа OnIOna, Влад Яма, Александр Скичко, Юрий Корявченков, группа Magic Five, Александр Зинченко, Макс Ежов, Денис Христов, Юрий Горбунов, Евгений Кот. Каждый из них получил особые ленты для декламации.

Впервые трек "Танцуй, Украина" сторонники Артема Гагарина услышали во время ежегодного фестиваля "KvartalFEST" в 2018 году. Через год после премьеры артист решил создать эффектный ролик, который постепенно покоряет сеть.

"Очень хотелось написать патриотическую песню об Украине, но без какой-либо "шароварщины", чтобы она была современной, но при этом пропитанной украинским колоритом. Эта песня была написана еще год назад, специально ко Дню Независимости. В течение года люди, которые слышали ее, спрашивали меня, где ее можно найти, загрузить, но трек так и оставался в архивах. А сейчас, мне кажется, пора представить ее публике", – поделился Артем Гагарин.