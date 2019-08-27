"Лесная песня" и "Набукко": чем будет удивлять Нацопера Украины в новом театральном сезоне

Новости культуры:Национальная опера Украины анонсировала спектакли на сентябрь.

Национальная опера Украины 1 сентября торжественно откроет 152-й театральный сезон гала-концертом, в котором собраны лучшие фрагменты из опер и балетов.

Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Мощным вступительным аккордом нового 152-го театрального сезона станет гала-концерт, в программе которого собраны лучшие фрагменты из наиболее знаковых постановок - опер, балетов в исполнении солистов театра с участием Симфонического оркестра и хора Национальной оперы", - говорится в сообщении.

В сентябрьском репертуаре первыми будут представлены балет "Лесная песня" (3 сентября) и опера "Запорожец за Дунаем" (4 сентября). В рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире" поклонников ожидает встреча с Людмилой Монастырской в роли Манон Леско (6 сентября).

Новаторскую постановку оперы "Севильский цирюльник" зрители смогут увидеть дважды (7 и 21 сентября) с разным составом исполнителей. Опера "Набукко" (29 сентября) и балет "Дама с камелиями" (17 сентября) подарят встречу с созвездием лучших солистов театра, а балеты "За двумя зайцами" (10 сентября) и "Буратино" (22 сентября) станут хорошим поводом провести время вместе с детьми.