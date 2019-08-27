Украинская музыка в Китае: ONUKA выступит в Поднебесной

Новости культуры:Впервые в истории популярной группы ONUKA артисты отправляются с гастролями в Китай.

В сети солистка коллектива Ната Жижченко назвала даты выступлений.

Согласно сообщению, ONUKA сыграет два сольных концерта – 29 августа в Гуанчжоу и 1 сентября в Тяньцзинь. Также группа примет участие в Международном фестивале молодежного искусства, где представляет украинскую музыку. Событие является знаковым для Китая, ведь мероприятие объединит десятки групп из разных уголков мира.

Сама Ната Жижченко призналась, что до последнего не знала, завершатся ли переговоры успехом. Поэтому только после окончательного утверждения объявила о первых выступлениях в Китае. Для этого звезда выбрала оригинальную форму: перед камерой она голосом Google рассказала о поездке в Поднебесную. Артистка сыграла роль преподавателя географии, показав на глобусе города своих гастролей.

Мы до последнего не знали, удастся ли организовать эти концерты, поэтому держали гастроли в тайне. Даже во время съемок анонса мы не имели документального подтверждения. Для меня большая радость, расширив гастрольную географию ONUKA, представить украинскую музыку впервые аудитории КНР, – призналась солистка группы ONUKA.

Известно, что тур коллектива организован при поддержке Посольства Украины в Китае. До этого ONUKA презентовали свой альбом MOZAИКА в странах Европы.