Тейлор Свифт названа самой высокооплачиваемой певицей по версии Forbes

Новости культуры:Американская певица заработала 185 миллионов долларов за год.

Американский журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых певиц года. На первом месте в рейтинге, опубликованном на сайте издания, разместилась Тейлор Свифт, которая за прошлый год заработала 185 миллионов долларов. Стоит отметить, что в этом году певица возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, который составил Forbes.

Составители рейтинга отмечают, что большую часть этой суммы певица заработала благодаря туру Reputation Stadium, который собрал рекордные 266 миллионов долларов в США. Кроме того, Свифт заключила "девятизначный контракт" с Republic Records, подразделением Universal Music Group.

На втором месте в списке разместилась Бейонсе, которой удалось заработать 81 миллион долларов, а замыкает тройку лидеров Рианна и ее заработок в 62 миллионов долларов. В первую пятерку также вошли Кэти Перри (57,5 миллионов долларов) и Пинк (57 миллионов долларов).