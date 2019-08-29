День рождения у легендарного музыканта: каверы на хиты короля поп-музыки (Видео)

Новости культуры:С момента смерти Майкла Джексона прошло уже 10 лет но память о Джексоне продолжает жить в его хитах, которые перепевают как звезды, так и малоизвестные исполнители.

Легендарному музыканту Майклу Джексону сегодня, 29 августа, исполнилось бы 61.

До сих пор песни Майкла Джексона не теряют популярности. Многие артисты сделали стильные каверы на треки легендарного артиста, которые покорили сеть.

Каверы на хиты Майкла Джексона:

Кавер от Evanescence: смотрите видео

Бруно Марс тоже перепел Майкла Джексона: смотрите видео

Кавер от Fall Out Boy: смотрите видео

Хіт Billie Jean в исполнении Coldplay: смотрите видео

Кавер от Jessie J: смотрите видео

Кавер от Best Night Ever: смотрите видео

Оригинальное звучание Billie Jean: смотрите видео

Хиты Майкла Джексона от Pentatonix: смотрите видео

Джексон умер от сердечного приступа из-за передозировки лекарствами 25 июня 2009. За свою успешную карьеру Майкл снял 80 видеоклипов. На его счету 15 премий Грэмми, 8 из которых музыкант получил за одну ночь.

Также Майкл получил 26 премий American Music Awards, в частности, как самого успешного поп-исполнителя всех времен (продано 380 миллионов дисков по всему миру). У Джексона есть сразу две звезды на голливудской Аллее Славы: как участника The Jackson Five и как сольного артиста. По такому же принципу музыкант дважды введен в Зал славы рок-н-ролла.