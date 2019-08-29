Дуэт ANNA MARIA все таки выступили на "Новой волне": подробности (Видео)

Новости культуры:Дуэт не занял призовых мест в российском конкурсе.

Дуэт ANNA MARIA, который во время Национального отбора Евровидение-2019 попал в громкий скандал, таки выступил на российской "Новой волне". Однако поездка не принесла девушкам успеха.

Согласно официальным данным, опубликованным на странице "Новой волны", победу одержала участница из Албании Инис Незири. В тройку лидеров вошли вокалисты из России и Кубы.

А вот украинки Анна и Мария Опанасюк заняли пятое место, набрав в итоге 243 балла. Сейчас девушки не комментируют финал конкурса, опубликовав только совместное фото с Филиппом Киркоровым.

Дуэт ANNA MARIA – не единственный, кто представил Украину на "Новой волне-2019". Согласно результатам конкурса, Тарас Присажнюк также выступал на сцене в Сочи, заняв в итоге 10 ступень. Перед конкурсом вокалист делился с поклонниками кадрами из Москвы, щеголяя сотрудничеством с российскими певцами.