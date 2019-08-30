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Евровидение 2020: назван город, который примет песенный конкурс
Евровидение 2020: назван город, который примет песенный конкурс

Евровидение 2020: назван город, который примет песенный конкурс

Евровидение 2020: назван город, который примет песенный конкурс
15:18 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Сегодня, 30 августа, стало официально известно, в каком городе будет проходить конкурс.

В результате победы на Евровидении 2019 Дункана Лоуренса, принимать конкурс должны Нидерланды.  За проведение "Евровидения 2020" соревновались два нидерландских города - Роттердам и Маастрихт. 

Так, 65-й песенный конкурс "Евровидение" будет принимать - Роттердам.  Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

"Это Роттердам 2020! Роттердам был выбран в качестве принимающего города для 65-го конкурса песни Евровидение после напряженной гонки с южным голландским городом Маастрихт", - говорится в сообщении.

Конкурс состоится во 12, 14 и 16 мая 2020 года.

Исполнительный руководитель "Евровидения" Джон Ола Санд отметил, что Роттердам имеет все необходимое для приема делегаций из более чем 40 стран.

Евровидение-2020: где и когда состоится

Роттердам – второй по величине город в Нидерландах. Роттердамская Ahoy Arena – однозначно подходящяя локация для проведения Евровидения, поскольку уже доказала возможность проведения подобных мероприятий. В 2007 году здесь проходило детское Евровидение. 

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Нидерланды, Конкурс, Евровидение, Песенный конкурс, Евровидение 2020.
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