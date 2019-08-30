Макс Барских провожает лето невероятно нежной песней: премьера трека (Видео)

Новости культуры:Сегодня, 30 августа, известный украинский певец Макс Барских выпустил новый трек.

Украинский певец Макс Барских представил новую внеальбомную песню "Неслучайно".

В течении первого часа после того, как сингл стал доступен пользователям в iTunes и Apple Music, его показали достигли рекордных цифр, создав конкуренцию главным хитам-блокбастерам артиста "Туманы", "Моя любовь", "Неземная" и BEREGA, закрепившись в топ-5 чартов iTunes пяти стран: Украина, Россия, Беларусь, Казахстан, Чехия.

По словам музыканта, эту песню он посвятил человеку, с которым познакомился совсем недавно.

"К концу лета у каждого накопились свои истории. Я хочу, чтобы ваши истории ассоциировались именно с этой песней. В моей жизни произошла неслучайная встреча с человеком, который очень вдохновил меня на написание этого трека", - прокомментировал премьеру музыкант.

Кто этот таинственный человек, Макс не признается.